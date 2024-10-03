Жительница Старого Оскола пострадала при уничтожении дрона системой ПВО

Над городом Старый Оскол в Белгородской области система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате инцидента пострадала одна мирная жительница, получившая резаную рану стопы. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации она отказалась.

«В результате падения осколков в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждён легковой автомобиль.», — добавил губернатор.