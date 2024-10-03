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2 октября, 23:41

Жительница Старого Оскола пострадала при уничтожении дрона системой ПВО

Над городом Старый Оскол в Белгородской области система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате инцидента пострадала одна мирная жительница, получившая резаную рану стопы. Ей была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации она отказалась.

«В результате падения осколков в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждён легковой автомобиль.», — добавил губернатор.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Обход территории будет продолжен в светлое время суток для оценки всех последствий инцидента.

Пятый за последние сутки житель Белгородчины ранен в результате атак ВСУ
Пятый за последние сутки житель Белгородчины ранен в результате атак ВСУ

Ранее сообщалось о сбитии десяти дронов и двух ракет над Курской областью. Меньше повезло жителю Белгородчины, который погиб при подрыве двух грузовиков дронами-камикадзе на трассе в Белгород.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Анатолий Цейко
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