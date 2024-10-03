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3 октября, 18:32

Дрон ВСУ атаковал пожарный расчёт в Горловке, четверо пострадали

Украинский беспилотник атаковал пожарный расчёт в Горловке, когда спасатели боролись с возгоранием сухой травы после прилёта предыдущего дрона. БПЛА сбросил на автоцистерну сотрудников МЧС взрывоопасный предмет. От гибели экипаж красно-белого «Урала» спасла лишь молниеносная реакция.

«Им чудом удалось спуститься в укрытие. Из-за сброса ВОП повреждена автоцистерна. Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы», — сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Уничтоженный взрывом пожарный «Урал». Видео © Telegram / МЧС России

На опубликованных ведомством кадрах с места происшествия запечатлены последствия атаки. Пожарная автоцистерна выгорела почти полностью.

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А в Курской области тем временем приспешники киевского режима предпринимают попытки атаковать АЭС в Курчатове. Дежурным силам ПВО удалось сбить воздушные цели, их обломки спровоцировали пожар в городе. Поддержку зенитчикам оказывают расчёты комплексов РЭБ, которые записали в свой актив подавленный БПЛА.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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