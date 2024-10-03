В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский дрон
Смирнов: В Курчатове подавлен украинский БПЛА самолётного типа
В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский беспилотник самолётного типа, в результате его обломки упали на хозпостройку в городе. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении Смирнова в телеграм-канале.
На Курской АЭС заявили, что станция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, ранее 3 октября стало известно, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. По данным SHOT, было четыре прилёта, и все безуспешные. Примерно в 5 км от станции в городе Курчатов начался пожар.