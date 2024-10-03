Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 15:13

В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский дрон

Смирнов: В Курчатове подавлен украинский БПЛА самолётного типа

В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский беспилотник самолётного типа, в результате его обломки упали на хозпостройку в городе. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении Смирнова в телеграм-канале.

На Курской АЭС заявили, что станция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме и не превышает естественных фоновых значений.

В Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничили въезд из-за режима КТО
В Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничили въезд из-за режима КТО

Напомним, ранее 3 октября стало известно, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. По данным SHOT, было четыре прилёта, и все безуспешные. Примерно в 5 км от станции в городе Курчатов начался пожар.

Обложка ©

Telegram/Курская АЭС

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров