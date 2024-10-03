В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский дрон

В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский беспилотник самолётного типа, в результате его обломки упали на хозпостройку в городе. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении Смирнова в телеграм-канале.

На Курской АЭС заявили, что станция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме и не превышает естественных фоновых значений.