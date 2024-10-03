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3 октября, 14:30

ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС, в Курчатове пожар

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. По данным SHOT, было четыре прилёта — все безуспешные, ПВО отработала как надо. Примерно в 5 км от станции в городе Курчатов сейчас пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео © Telegram/МИГ России

В Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничили въезд из-за режима КТО
В Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничили въезд из-за режима КТО

А ранее украинские подразделения попытались ударить по АЭС ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала вблизи энергообъекта. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посещал АЭС, признал, что объект действительно подвергается атакам, но затруднился сказать, чьим.

Обложка ©

Telegram/МИГ России

Александра Мышляева
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