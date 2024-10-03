ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС, в Курчатове пожар

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. По данным SHOT, было четыре прилёта — все безуспешные, ПВО отработала как надо. Примерно в 5 км от станции в городе Курчатов сейчас пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

А ранее украинские подразделения попытались ударить по АЭС ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала вблизи энергообъекта. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посещал АЭС, признал, что объект действительно подвергается атакам, но затруднился сказать, чьим.