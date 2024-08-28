В Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничили въезд из-за режима КТО
Власти ограничили въезд в городе Курчатов, где находится Курская АЭС, из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил врио главы области Алексей Смирнов.
"Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов", — говорится в его сообщении.
На въездах будут организованы блокпосты, где с 7:00 до 17:00будут дежурить сотрудники администраций города и района. У них можно будет получить разрешение на въезд.
Сами жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город. Те, кто не имеет прописки, но работает в городе, смогут получить пропуск в администрациях Курчатова и Курчатовского района. Также пропуск можно получить в МФЦ в Курске по адресу: ул. Энгельса, 154д. Все сотрудники АЭС и стройки АЭС-2 для проезда должны обратиться к руководству своей компании.
Все транспортные средства, следовавшие транзитом через Курчатов, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда.
Напомним, ВСУ не оставляют попыток обстрелять Курску. АЭС. Так, 23 августа они собирались атаковать станцию дроном, но беспилотник нейтрализовали силами РЭБ. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма и призвала Запад дать соответствующую реакцию на действия Украины. Накануне, 28 августа, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Курчатов, чтобы оценить ситуацию с Курской АЭС, подвергающейся украинским обстрелам.