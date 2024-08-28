В Курчатов, где находится Курская АЭС, ограничили въезд из-за режима КТО

Власти ограничили въезд в городе Курчатов, где находится Курская АЭС, из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил врио главы области Алексей Смирнов.

"Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов", — говорится в его сообщении.

На въездах будут организованы блокпосты, где с 7:00 до 17:00будут дежурить сотрудники администраций города и района. У них можно будет получить разрешение на въезд.

Сами жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город. Те, кто не имеет прописки, но работает в городе, смогут получить пропуск в администрациях Курчатова и Курчатовского района. Также пропуск можно получить в МФЦ в Курске по адресу: ул. Энгельса, 154д. Все сотрудники АЭС и стройки АЭС-2 для проезда должны обратиться к руководству своей компании.