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27 августа, 12:40

Мэр Корпунков: Российские силовики сделали всё для защиты курского Курчатова

Работающее население Курчатова Курской области продолжает жить в городе. Об этом рассказал мэр Курчатова Игорь Корпунков.

Он отметил, что некоторые люди всё-таки решили вывезти свои семьи из города в целях безопасности. При этом процент этих жителей слишком мал.

«Небольшое количество, как правило, как я уже сказал, так как всё работает, поэтому работающее население оно здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но такой процент он не очень большой", — рассказал Корпунков журналистам.

В Курчатове рассказали о мерах силовиков по защите города
В Курчатове рассказали о мерах силовиков по защите города

Напомним, что сегодня также осмотрел и оценил ситуацию с Курской АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он специально для этого приехал в Курчатов. Ранее Гросси говорил о том, что переживает за боевые действия, которые разворачиваются слишком близко к важному объекту.

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Наталья Афонина
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