Мэр Корпунков: Российские силовики сделали всё для защиты курского Курчатова
Работающее население Курчатова Курской области продолжает жить в городе. Об этом рассказал мэр Курчатова Игорь Корпунков.
Он отметил, что некоторые люди всё-таки решили вывезти свои семьи из города в целях безопасности. При этом процент этих жителей слишком мал.
«Небольшое количество, как правило, как я уже сказал, так как всё работает, поэтому работающее население — оно здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но такой процент он не очень большой", — рассказал Корпунков журналистам.
Напомним, что сегодня также осмотрел и оценил ситуацию с Курской АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он специально для этого приехал в Курчатов. Ранее Гросси говорил о том, что переживает за боевые действия, которые разворачиваются слишком близко к важному объекту.