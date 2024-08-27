Мэр Корпунков: Российские силовики сделали всё для защиты курского Курчатова

Работающее население Курчатова Курской области продолжает жить в городе. Об этом рассказал мэр Курчатова Игорь Корпунков.

Он отметил, что некоторые люди всё-таки решили вывезти свои семьи из города в целях безопасности. При этом процент этих жителей слишком мал.

«Небольшое количество, как правило, как я уже сказал, так как всё работает, поэтому работающее население — оно здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но такой процент он не очень большой", — рассказал Корпунков журналистам.