Несколько беспилотников уничтожены над Воронежской областью
Гусев: Над Воронежской областью силами ПВО и РЭБ нейтрализованы несколько БПЛА
Несколько украинских беспилотников нейтрализованы силами ПВО и РЭБ над территорией Воронежской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона и добавил, что режим опасности БПЛА в регионе сохраняется.
Как писал Life.ru, прошлой ночью системы радиоэлектронной борьбы подавили несколько украинских беспилотников над Аннинским районом Воронежской области. Один из выведенных из строя дронов рухнул на территории нефтебазы, спровоцировав пожар.
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek