Несколько беспилотников уничтожены над Воронежской областью

Несколько украинских беспилотников нейтрализованы силами ПВО и РЭБ над территорией Воронежской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона и добавил, что режим опасности БПЛА в регионе сохраняется.