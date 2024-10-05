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4 октября, 21:37

Украинский БПЛА атаковал предприятие в Белгородской области

Украинский дрон атаковал предприятие в селе Песчанка Белгородской области

Последствия атаки БПЛА на предприятие. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки БПЛА на предприятие. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Песчанка, которое находится в Старооскольском городском округе Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, однако произошло возгорание на территории одного из производственных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Гладков также отметил, что соседнее с предприятием здание получило повреждения — были разрушены фасад и выбиты окна. Кроме того, в одном из жилых домов взрывной волной выбило стёкла. Оперативные службы уже работают на местах, и в настоящее время уточняются детали последствий этой атаки.

При атаках БПЛА в Белгородской области ранены семь мирных жителей
При атаках БПЛА в Белгородской области ранены семь мирных жителей

Ранее стало известно, что российские специалисты разработали тяжёлый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Данный беспилотник может атаковать противника при помощи гранатомёта и огнемёта.

Артём Гапоненко
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