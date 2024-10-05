Украинский БПЛА атаковал предприятие в Белгородской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Песчанка, которое находится в Старооскольском городском округе Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, однако произошло возгорание на территории одного из производственных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Гладков также отметил, что соседнее с предприятием здание получило повреждения — были разрушены фасад и выбиты окна. Кроме того, в одном из жилых домов взрывной волной выбило стёкла. Оперативные службы уже работают на местах, и в настоящее время уточняются детали последствий этой атаки.