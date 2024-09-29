Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:53

Российские умельцы разработали тяжёлый боевой дрон с огнемётом и гранатомётом

На «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый БПЛА «Бердыш» с огнемётом и гранатомётом

На «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Данный беспилотник может атаковать противника при помощи гранатомёта и огнемёта, а также минировать территории, вести разведку и транспортировать грузы, сообщил гендиректор предприятия Владимир Ткачук.

«Беспилотник «Бердыш» — это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемёта «Шмель» или РПГ-30 «Крюк», — приводит слова Ткачука ТАСС.

Новая разработка сохраняет принцип «максимальная эффективность при минимуме затрат», который использовался при создании БПЛА «Упырь». Сейчас изделие проходит полигонные испытания.

Почему народный дрон "Упырь" бесит ВСУ и экспертов НАТО
Почему народный дрон "Упырь" бесит ВСУ и экспертов НАТО

Ранее зампреду СБ РФ Дмитрию Медведеву показали убийцу дронов на полигоне Капустин Яр. В частности, политик смог оценить возможности таких устройств, как «Тайфун-ПВО», «Деривация» и усовершенствованные установки ЗУ-23. На полигоне они успешно поразили имитационные мишени в виде вражеских беспилотных аппаратов.

Никита Никонов
  • Новости
  • Военная техника
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров