Российские умельцы разработали тяжёлый боевой дрон с огнемётом и гранатомётом
На «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый БПЛА «Бердыш» с огнемётом и гранатомётом
На «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Данный беспилотник может атаковать противника при помощи гранатомёта и огнемёта, а также минировать территории, вести разведку и транспортировать грузы, сообщил гендиректор предприятия Владимир Ткачук.
«Беспилотник «Бердыш» — это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемёта «Шмель» или РПГ-30 «Крюк», — приводит слова Ткачука ТАСС.
Новая разработка сохраняет принцип «максимальная эффективность при минимуме затрат», который использовался при создании БПЛА «Упырь». Сейчас изделие проходит полигонные испытания.
Ранее зампреду СБ РФ Дмитрию Медведеву показали убийцу дронов на полигоне Капустин Яр. В частности, политик смог оценить возможности таких устройств, как «Тайфун-ПВО», «Деривация» и усовершенствованные установки ЗУ-23. На полигоне они успешно поразили имитационные мишени в виде вражеских беспилотных аппаратов.