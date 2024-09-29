Российские умельцы разработали тяжёлый боевой дрон с огнемётом и гранатомётом

На «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Данный беспилотник может атаковать противника при помощи гранатомёта и огнемёта, а также минировать территории, вести разведку и транспортировать грузы, сообщил гендиректор предприятия Владимир Ткачук.

«Беспилотник «Бердыш» — это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемёта «Шмель» или РПГ-30 «Крюк», — приводит слова Ткачука ТАСС.

Новая разработка сохраняет принцип «максимальная эффективность при минимуме затрат», который использовался при создании БПЛА «Упырь». Сейчас изделие проходит полигонные испытания.