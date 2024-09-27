Медведеву показали убийцу дронов на полигоне Капустин Яр

Заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву показали эффективные системы для уничтожения малогабаритных беспилотников, разработанные российскими компаниями. Политику провели экскурсию на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где продемонстрировали технологии в работе.

Рабочая поездка Медведева в Южный федеральный округ. Видео © VK / Дмитрий Медведев

В частности, Медведев смог оценить возможности таких устройств, как «Тайфун-ПВО», «Деривация» и усовершенствованные установки ЗУ-23. На полигоне они успешно поразили имитационные мишени в виде вражеских беспилотных аппаратов.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера», — отметил Медведев в ходе совещания, передаёт ТАСС.

Медведев подчеркнул, что в последнее время ВСУ всё чаще используют БПЛА для атак не только на военные цели, но и на гражданские объекты. По его словам, важно, чтобы система противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки и выполняла все функции по защите мирного населения.