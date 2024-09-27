Медведеву показали убийцу дронов на полигоне Капустин Яр
Медведеву показали системы поражения беспилотников на полигоне Капустин Яр
Рабочая поездка Медведева в Южный федеральный округ. Обложка © ТАСС / Штукина Екатерина
Заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву показали эффективные системы для уничтожения малогабаритных беспилотников, разработанные российскими компаниями. Политику провели экскурсию на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где продемонстрировали технологии в работе.
Рабочая поездка Медведева в Южный федеральный округ. Видео © VK / Дмитрий Медведев
В частности, Медведев смог оценить возможности таких устройств, как «Тайфун-ПВО», «Деривация» и усовершенствованные установки ЗУ-23. На полигоне они успешно поразили имитационные мишени в виде вражеских беспилотных аппаратов.
«Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера», — отметил Медведев в ходе совещания, передаёт ТАСС.
Медведев подчеркнул, что в последнее время ВСУ всё чаще используют БПЛА для атак не только на военные цели, но и на гражданские объекты. По его словам, важно, чтобы система противовоздушной обороны была развёрнута в оптимальные сроки и выполняла все функции по защите мирного населения.
Как ранее сообщал Life.ru, ранее Дмитрий Медведев предложил создать базу данных врагов России. По его словам, важно, чтобы после громких призывов, например, к убийству мирных жителей в Курске, смельчаки знали, что им подобное с рук не сойдёт. Он отметил, что за страдания россиян всех противников РФ ждёт неминуемая расплата.