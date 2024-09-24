«Без БПЛА нет ни одной войны»: Лукашенко приехал на полигон и оценил белорусские дроны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область посетил Обуз-Лесновский военный полигон, где ему показали новые образцы вооружений белорусского производства, включая ударные БПЛА. Как подчеркнул белорусский лидер, сегодня ни одна война не обходится без дронов.

«Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет ни одной войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом», — приводит пресс-служба белорусского лидера его слова.

На полигоне Лукашенко показали различные белорусские разработки — от FPV-дронов до аппаратов самолётного типа. В частности, были продемонстрированы пуски БПЛА «Квадро-М», «Чекан-В», «Миротворец» и «Ловчий». Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что тренировки и учения с беспилотниками обязаны быть максимально приближены к боевым условиям. По его словам, «никакой показухи быть не должно».





