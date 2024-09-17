«Придём за каждой тварью»: Медведев предупредил врагов России о неизбежной расплате, напомнив о Бандере

Враги России не смогут избежать наказания. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности (Совбез) РФ Дмитрий Медведев. Политик напомнил об актах возмездия и привёл в пример ликвидацию украинских националистов Степана Бандеры и Евгения Коновальца, а также Льва Троцкого. По словам Медведева, Россия не забыла о такой практике и обязательно «придёт» за своими врагами.

«Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: «Убивайте в Курске мирных граждан!», знали: за ними придут», — написал Медведев в телеграм-канале.

Зампред СБ подчеркнул, что враги России должны ворочаться ночами, оглядываться по сторонам из страха, менять свои документы и гражданство.

«Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования», — указал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, «если Господь не даст этим тварям уйти так легко», они должны услышать «тихие шаги за спиной».