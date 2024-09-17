«Придём за каждой тварью»: Медведев предупредил врагов России о неизбежной расплате, напомнив о Бандере
Медведев напомнил врагам России о судьбе Бандеры и неизбежности наказания
Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Враги России не смогут избежать наказания. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности (Совбез) РФ Дмитрий Медведев. Политик напомнил об актах возмездия и привёл в пример ликвидацию украинских националистов Степана Бандеры и Евгения Коновальца, а также Льва Троцкого. По словам Медведева, Россия не забыла о такой практике и обязательно «придёт» за своими врагами.
«Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: «Убивайте в Курске мирных граждан!», знали: за ними придут», — написал Медведев в телеграм-канале.
Зампред СБ подчеркнул, что враги России должны ворочаться ночами, оглядываться по сторонам из страха, менять свои документы и гражданство.
«Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования», — указал Медведев.
По словам зампреда Совбеза, «если Господь не даст этим тварям уйти так легко», они должны услышать «тихие шаги за спиной».
Ранее Дмитрий Медведев предложил создать базу данных противников России для их дальнейшего физического уничтожения. По словам зампреда Совбеза РФ, в этой базе данных должны обязательно указываться личные данные врагов страны.