На призывавшего убивать курян экс-футболиста Алиева возбудили уголовное дело

Согласно данным следствия, Алиев на одной из платформ разместил в публичном доступе видео для неограниченного круга лиц. На записи экс-футболист обращается к зрителям и призывает к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области. Алиев объявлен в розыск. Проводятся необходимые процедуры по сбору и закреплению доказательной базы.

Напомним, ранее Александр Алиев призвал ВСУ убивать население Курской области, где живут его родители. При этом мать спортсмена призналась, что не общается с сыном. Общественники обратились в Генпрокуратуру и к председателю СК с целью проверить высказывания Алиева на предмет призыва к терроризму. Спортсмену может грозить до семи лет лишения свободы. Бывшему футболисту 39 лет. С 2008 по 2012 годы он выступал за сборную Украины. На клубном уровне Алиев играл за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Анжи», «Днепр» и другие команды.