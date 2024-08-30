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30 августа, 10:37

На призывавшего убивать курян экс-футболиста Алиева возбудили уголовное дело

СК завёл дело на экс-футболиста Александра Алиева, он объявлен в розыск

Александр Алиев. Обложка © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Александр ФЕДОРОВ

Александр Алиев. Обложка © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Александр ФЕДОРОВ

Против экс-футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Делом занимается Коптевский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве.

Согласно данным следствия, Алиев на одной из платформ разместил в публичном доступе видео для неограниченного круга лиц. На записи экс-футболист обращается к зрителям и призывает к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области. Алиев объявлен в розыск. Проводятся необходимые процедуры по сбору и закреплению доказательной базы.

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Напомним, ранее Александр Алиев призвал ВСУ убивать население Курской области, где живут его родители. При этом мать спортсмена призналась, что не общается с сыном. Общественники обратились в Генпрокуратуру и к председателю СК с целью проверить высказывания Алиева на предмет призыва к терроризму. Спортсмену может грозить до семи лет лишения свободы. Бывшему футболисту 39 лет. С 2008 по 2012 годы он выступал за сборную Украины. На клубном уровне Алиев играл за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Анжи», «Днепр» и другие команды.

Мария Любицкая
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