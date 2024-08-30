Украинского футболиста Алиева могут признать террористом за призывы истреблять курян Экс-футболиста сборной Украины Александра Алиева могут признать террористом в РФ 30 августа, 08:55 Александр Алиев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliev_sasha8

Экс-футболиста сборной Украины Александра Алиева могут признать террористом в РФ и отправить в колонию на 7 лет из-за его призывов убивать мирных жителей в Курской области.

По данным SHOT, в Генпрокуратуру и к председателю СК обратились общественники из движения «Ветераны России», которые требуют проверить высказывания Алиева на предмет нарушения статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Футболисту по закону может грозить до семи лет колонии.

Кроме того, бывшего игрока сборной Украины после его высказываний потребовали включить в реестр террористов и экстремистов. Общественники утверждают, что риторика спортсмена как раз соответствует тому, чтобы попасть в список.

«Необходимо, чтобы он предстал перед российским правосудием. Такие подонки-нацисты должны понести суровое наказание, его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то что он не в РФ», — заявил председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов.

Общественники также напомнили, что Алиев родился в Хабаровске, его отец — военный лётчик, а мать живёт в Курске. Предварительно, у футболиста есть российский паспорт, который он восстанавливал, когда выступал в московском «Локомотиве».

Авторы Александра Вишнякова