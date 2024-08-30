Экс-футболист сборной Украины Алиев призвал убивать население Курской области, где живут его родители

Мать бывшего украинского футболиста Александра Алиева, который призвал убивать мирное население в Курской области, заявила в беседе с SHOT, что не общается с сыном. Родители спортсмена живут в Курске.

"Вообще не держу связь, и всё", — указала мать экс-игрока сборной Украины.

Ранее Алиев выложил в Сети ролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население в Курской области. Относилось ли это к его родителям, бывший игрок московского "Локомотива" не уточнил.