Экс-футболист сборной Украины Алиев призвал убивать население Курской области, где живут его родители
Живущая в РФ мать экс-футболиста Алиева заявила, что не общается с сыном
Александр Алиев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliev_sasha8
Мать бывшего украинского футболиста Александра Алиева, который призвал убивать мирное население в Курской области, заявила в беседе с SHOT, что не общается с сыном. Родители спортсмена живут в Курске.
"Вообще не держу связь, и всё", — указала мать экс-игрока сборной Украины.
Ранее Алиев выложил в Сети ролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население в Курской области. Относилось ли это к его родителям, бывший игрок московского "Локомотива" не уточнил.
Ранее Александр Алиев уже рассказывал о желании стрелять в русских, "из-за которых страдает весь мир". При этом в нашей стране, по его же собственным словам, он зарабатывал 100 тысяч евро в месяц — и это не включая премиальные.