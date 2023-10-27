Экс-футболист "Локомотива" Алиев заявил, что "с удовольствием" убивал бы русских

Экс-футболист московских клубов "Спартак" и "Локомотив", а также махачкалинского "Анжи" Александр Алиев признался, что пока ему "не пришлось стрелять в русских", но он с "удовольствием" бы это сделал. Заявление прозвучало в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.

По словам Алиева, из-за русских "страдает весь мир".

"С удовольствием [стрелял бы], почему нет? Посмотри, куда эта страна, куда эти люди ни вступят, везде одно горе", — заявил экс-футболист, который воюет за Украину.

Из-за своей позиции Александр Алиев, который родился и вырос в Хабаровске и долго играл в российских клубах, отказался от общения с отцом.

"Первое время переживал за своих родителей, очень переживал. То, что я здесь, я воюю за Украину, они живут там в России, в Курске. Но я тебе скажу, мне было неприятно, мой отец военный. И он мне сказал 28 февраля: "Сын, послушай меня, русские солдаты пришли вычищать нацизм". Я ему сказал: "До свидания, больше я с тобой общаться не хочу", — рассказал он.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший футболист киевского "Динамо" и московского "Спартака" Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию Украины. Он отметил, что это было его личное решение, которое шокировало родных и друзей. А блогера и бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Савина призвали признать иностранным агентом. Поводом стало интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он выступил против российской спецоперации на Украине. Сам Савин живёт на Кипре и не планирует возвращаться в Россию.