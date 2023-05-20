"Близкие до сих пор в шоке": Экс-игрок "Спартака" вступил в ряды ВСУ
Экс-игрок "Спартака" Ващук вступил в Нацгвардию Украины
Бывший футболист киевского "Динамо" и московского "Спартака" Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию Украины. Он отметил, что это было его личное решение, которое шокировало родных и друзей.
"Это было моё личное решение. Близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут", — написал 48-летний экс-футболист в соцсетях.
Ващук продемонстрировал военную форму. Фото © Facebook (запрещён в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Влад Ващук
Напомним, что большую часть карьеры Ващук выступал за киевское "Динамо". В 2003 году он перешёл в "Спартак", за который провёл 29 матчей и забил один гол. В составе московской команды футболист выиграл Кубок России. После возвращения в Киев местные болельщики часто кричали с трибун, что он предатель и Иуда.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе СВО был ликвидирован комбат бригады ВСУ "Эдельвейс" Николай Головатюк. Именно он на протяжении нескольких лет отдавал приказы обстреливать ЛНР. По неофициальным данным, украинский полковник был убит в районе населённого пункта Зализнянское на Соледарском направлении.
ТАСС / Игорь Уткин