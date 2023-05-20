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20 мая, 12:31

"Близкие до сих пор в шоке": Экс-игрок "Спартака" вступил в ряды ВСУ

Экс-игрок "Спартака" Ващук вступил в Нацгвардию Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" и московского "Спартака" Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию Украины. Он отметил, что это было его личное решение, которое шокировало родных и друзей.

"Это было моё личное решение. Близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут", — написал 48-летний экс-футболист в соцсетях.

Ващук продемонстрировал военную форму. Фото © Facebook (запрещён в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Влад Ващук

Ващук продемонстрировал военную форму. Фото © Facebook (запрещён в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Влад Ващук

Напомним, что большую часть карьеры Ващук выступал за киевское "Динамо". В 2003 году он перешёл в "Спартак", за который провёл 29 матчей и забил один гол. В составе московской команды футболист выиграл Кубок России. После возвращения в Киев местные болельщики часто кричали с трибун, что он предатель и Иуда.

Россиянин хотел воевать за ВСУ и скидывал украинцам координаты воинских частей в РФ

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе СВО был ликвидирован комбат бригады ВСУ "Эдельвейс" Николай Головатюк. Именно он на протяжении нескольких лет отдавал приказы обстреливать ЛНР. По неофициальным данным, украинский полковник был убит в районе населённого пункта Зализнянское на Соледарском направлении.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Уткин

Наталья Исакова
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