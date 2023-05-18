Россиянин хотел воевать за ВСУ и скидывал украинцам координаты воинских частей в РФ

Россиянин, который пытался вступить в Легион "Свобода России"*, скидывал украинцам координаты воинских частей в РФ. Кадры допроса 20-летнего парня из Железногорска опубликовал телеграм-канал SHOT.

Допрос россиянина, который хотел воевать против РФ. Видео © SHOT

Известно, что молодой человек решил воевать на стороне ВСУ. Он связался в Интернете с украинцами, которые подробно рассказали ему, как пополнить ряды Легиона "Свобода России". Он даже заказал в Сети шевроны вооружённого формирования.

После заполнения анкеты кураторы потребовали от парня скинуть расположение частей в Курской области в качестве доказательства преданности. Тот всё сделал. После этого он отправился на Украину, но его задержали российские силовики. Теперь в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Красногорске задержали бывшего фельдшера столичной скорой помощи, который намеревался воевать на стороне ВСУ. В соцсетях мужчина называл себя "Иноагент Госдепович".