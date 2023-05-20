Уничтожен комбат бригады ВСУ "Эдельвейс"

Российские военные в зоне СВО ликвидировали украинского полковника Николая Головатюка, который командовал 8-м батальоном 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Головатюк на протяжении нескольких лет отдавал приказы об обстрелах республики.

"Это [бригада] нацистская, националистическая организация. <…> Ликвидация Головатюка — это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий [России], а именно это денацификация и демилитаризация Украины", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Украинский полковник Николай Головатюк. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По словам Марочко, националисты, которые сейчас находятся в этом подразделении, ещё с 2015 года принимали активное участие в боях на территории Донбасса. В частности, они пытались захватить город Дебальцево в ДНР. В своё время к бригаде также присоединились боевики из батальона "Айдар".