Уничтожен комбат бригады ВСУ "Эдельвейс"
Марочко: Уничтожен комбат бригады ВСУ "Эдельвейс", ответственный за обстрелы ЛНР
Российские военные в зоне СВО ликвидировали украинского полковника Николая Головатюка, который командовал 8-м батальоном 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Головатюк на протяжении нескольких лет отдавал приказы об обстрелах республики.
"Это [бригада] нацистская, националистическая организация. <…> Ликвидация Головатюка — это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий [России], а именно это денацификация и демилитаризация Украины", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Украинский полковник Николай Головатюк. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
По словам Марочко, националисты, которые сейчас находятся в этом подразделении, ещё с 2015 года принимали активное участие в боях на территории Донбасса. В частности, они пытались захватить город Дебальцево в ДНР. В своё время к бригаде также присоединились боевики из батальона "Айдар".
Марочко не стал уточнять, где и как ликвидирован Головатюк, но в Telegram-каналах утверждается, что украинский полковник был убит в районе населённого пункта Зализнянское на Соледарском направлении.
Как сообщал Лайф, украинский президент Владимир Зеленский присвоил наименование "Эдельвейс" 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия ВС нацистской Германии. После этого Зеленского поставили в один ряд с Гитлером. А политолог Руслан Бальбек не исключил, что уже в скором времени на Украине появится и дивизия "Адольф Гитлер".
Vk / Минобороны России