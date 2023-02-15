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Опубликовано 15 февраля 2023, 14:40
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Зеленского поставили в один ряд с Гитлером после присвоения бригаде ВСУ названия "Эдельвейс"

Политолог Макеева назвала шагом в бездну присвоение бригаде ВСУ названия "Эдельвейс"

Украина делает очередной шаг в бездну, присвоив бригаде ВСУ название "Эдельвейс", которое существовало в нацистской Германии. Этот шаг ставит лидера Незалежной в один ряд с Гитлером и Степаном Бандерой, заявила телеканалу "360" политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

"Факт переименования подразделения — это ещё одно доказательство, что их народ делает шаг навстречу бездне. И это является подтверждением, что мы всё делаем правильно. Украина должна быть под полным военно-политическим контролем России", объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что в Киеве власть находится в руках "настоящей секты украинствущих со своей нацистской идеологией", которая убеждает население, что настоящий украинец должен быть "определённого типа, говорить на определённом языке, делать определённые вещи", а все непохожие подлежат уничтожению. На Украине даже перекрещивают людей после выхода из-под юрисдикции Московского патриархата, напомнила политолог. По её мнению, Запад промолчит и на этот раз, не обратив внимание на нацистский "Эдельвейс".

"Я думаю, что западные хозяева всё это проигнорируют. Ведь то же самое было, когда по майдану ходили с портретами бывшего лидера украинских националистов Степана Бандеры. В честь этих персонажей переименовывали улицы и проспекты", — отметила Макеева.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии.

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Getty Images / Leon Neal

Татьяна Миссуми
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