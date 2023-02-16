С 2014 года негласным девизом Украины является популярный среди молодёжи лозунг — "слабоумие и отвага". К тому же нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский слепо следует нацистским трендам, не считаясь со своими же предвыборными обещаниями. Об этом Лайфу заявил член экспертного клуба "Дигория" Матвей Киселёв, комментируя его решение присвоить бригаде ВСУ название "Эдельвейс".

Он отметил, что любой человек, не привыкший слепо верить "западной машине пропаганды", без особого труда видит "слабоумие в действиях киевского режима". Вчерашний перформанс президента Украины служит подтверждением полного отсутствия у него способности прогнозировать последствия своих действий.

"Недобитые зёрна нацизма начали цвести на Украине с 1953 года, а с 1991-го и по сей день поднимают голову. Так что нет ничего удивительного в том, что символы гитлеровских захватчиков-упырей так популярны среди солдат ВСУ, которые, совсем уже ничего не стесняясь, демонстрируют в камеру западной прессы шевроны "Галичина" и "Мёртвая голова"*, — подчеркнул политолог.

Кроме того, у украинских военных можно заметить символику бригады СС "Дирлевангер", которая печально известна благодаря подавлению Варшавского восстания своими садистскими методами, напомнил эксперт.

Нацизм, реабилитация "УНА-УНСО"*, переписывание истории — это очевидные вещи, которые имеют массу доказательств, подчеркнул Киселёв. Однако западные страны, в том числе и пострадавшие от ужасов нацизма Польша и Израиль, не просто отрицают его наличие на Украине, но и в подтверждение к этому выбирают самый циничный и ничтожный аргумент, говоря: "Нацизма быть не может, ведь Зеленский — еврей".

"Ссылка на человека, который фактически продал целую страну вместе с её населением, поддержав убийц своего же еврейского народа, с которыми сражался его дед Семён Зеленский в ВОВ, — такая ссылка не только ничтожна, но и оскорбительна для всех тех, кто, в отличие от президента Украины, всё ещё чтит своих предков, не продаёт и не предаёт их", — заключил собеседник Лайфа.