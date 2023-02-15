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15 февраля, 17:51

Головорезы со свастикой: Чем прославился нацистский "Эдельвейс", в честь которого Зеленский назвал бригаду ВСУ

Историк Мягков: Нацистская дивизия "Эдельвейс" на Украине и в СССР занималась холокостом

<p>Командир нацистского "Эдельвейса" генерал-лейтенант Вальтер Штеттнер Риттер фон Граберхофен. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Командир нацистского "Эдельвейса" генерал-лейтенант Вальтер Штеттнер Риттер фон Граберхофен. Обложка © Wikipedia

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) историк Михаил Мягков рассказал о деятельности нацистской дивизии "Эдельвейс" в годы Великой Отечественной войны. На днях это же название президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из бригад ВСУ.

"Тогда 1-я горнопехотная дивизия вермахта также носила прозвище "Эдельвейс", она была сформирована в 1939 году и участвовала в захвате Польши, Франции и других европейских стран. И когда гитлеровцы вторглись в СССР, она шла по Украине. Потом Кавказ, захватила ряд перевалов, и военнослужащие "Эдельвейса" были очень рады, что водрузили фашистскую свастику на Эльбрус", — рассказал Мягков телеканалу "Звезда".

После переброски дивизии СС в Грецию в 1943 году "Эдельвейс" выполнял карательную функцию. По словам историка, в одной из греческих деревень военные нацистской дивизии убили 317 женщин, детей и стариков. Там же солдаты "Эдельвейса" "вырезали в прямом смысле слова" одну итальянскую дивизию, а оставшиеся тела сбросили в море.

Профессор подчеркнул, что в период Второй мировой войны бригада "Эдельвейс" занималась на территории СССР и УССР холокостом.

"Уничтожение евреев, мирных жителей, детей, женщин, стариков — вот чем занималась эта дивизия", — рассказал Мягков.

Зеленского поставили в один ряд с Гитлером после присвоения бригаде ВСУ названия "Эдельвейс"

Зеленского поставили в один ряд с Гитлером после присвоения бригаде ВСУ названия "Эдельвейс"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии.

Ирина Фальке
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