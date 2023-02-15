Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) историк Михаил Мягков рассказал о деятельности нацистской дивизии "Эдельвейс" в годы Великой Отечественной войны. На днях это же название президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из бригад ВСУ.

"Тогда 1-я горнопехотная дивизия вермахта также носила прозвище "Эдельвейс", она была сформирована в 1939 году и участвовала в захвате Польши, Франции и других европейских стран. И когда гитлеровцы вторглись в СССР, она шла по Украине. Потом Кавказ, захватила ряд перевалов, и военнослужащие "Эдельвейса" были очень рады, что водрузили фашистскую свастику на Эльбрус", — рассказал Мягков телеканалу "Звезда".

После переброски дивизии СС в Грецию в 1943 году "Эдельвейс" выполнял карательную функцию. По словам историка, в одной из греческих деревень военные нацистской дивизии убили 317 женщин, детей и стариков. Там же солдаты "Эдельвейса" "вырезали в прямом смысле слова" одну итальянскую дивизию, а оставшиеся тела сбросили в море.

Профессор подчеркнул, что в период Второй мировой войны бригада "Эдельвейс" занималась на территории СССР и УССР холокостом.

"Уничтожение евреев, мирных жителей, детей, женщин, стариков — вот чем занималась эта дивизия", — рассказал Мягков.