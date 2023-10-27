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27 октября, 16:57

"Самый подлый предатель": В ГД высказались о желании экс-футболиста "Локомотива" убивать русских

Депутат Немкин назвал экс-футболиста "Локомотива" Алиева самым подлым предателем

<p>Александр Алиев. Обложка © Getty Images / Dmitry Korotayev</p>

Александр Алиев. Обложка © Getty Images / Dmitry Korotayev

Бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива", а также махачкалинского "Анжи" Александр Алиев, признавшийся в желании убивать русских, является подлым предателем. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Антон Немкин.

"К сожалению, люди, которые многое получили от нашего государства, а ещё больше получили от наших граждан, их искренней поддержки и любви, как оказалось, имеют наиболее короткую память. Именно они оказались в первых рядах самых подлых предателей. <...> Очень жаль, что это приходится читать жителям нашей страны. И особенно обидно за тех, кто сегодня находится на передовой, сражается за будущее Родины", — сказал парламентарий.

Как подчеркнул Немкин, СВО открыла истинное обличье многих людей. И чем раньше об этом узнать — тем лучше, поскольку так можно быть уверенным в том, что предателям явно не место в нашей стране.

Ранее сбежавший на Украину Алиев рассказал о желании стрелять в русских, "из-за которых страдает весь мир". При этом уроженец Хабаровска зарабатывал в нашей стране, по его же собственным словам, 100 тысяч евро в месяц — и это не включая премиальные.

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Ольга Годуненко
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