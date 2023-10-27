Бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива", а также махачкалинского "Анжи" Александр Алиев, признавшийся в желании убивать русских, является подлым предателем. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Антон Немкин.

"К сожалению, люди, которые многое получили от нашего государства, а ещё больше получили от наших граждан, их искренней поддержки и любви, как оказалось, имеют наиболее короткую память. Именно они оказались в первых рядах самых подлых предателей. <...> Очень жаль, что это приходится читать жителям нашей страны. И особенно обидно за тех, кто сегодня находится на передовой, сражается за будущее Родины", — сказал парламентарий.

Как подчеркнул Немкин, СВО открыла истинное обличье многих людей. И чем раньше об этом узнать — тем лучше, поскольку так можно быть уверенным в том, что предателям явно не место в нашей стране.