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30 октября, 22:58

Воюющий на стороне ВСУ экс-футболист объяснил, почему разговаривает по-русски

Экс-футболист сборной Украины Алиев заявил, что на русском ему говорить удобнее

Бывший футболист Александр Алиев, в прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины, заявил, что общаться на русском языке ему удобнее. Интервью с ним опубликовала Tribuna.

"Да, я могу разговаривать на украинском языке, но я не хочу, чтобы с меня смеялись. <...> Я хочу общаться так, как я считаю себе нужным. Я всегда разговаривал на русском, всегда", — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что никто не заставит его говорить по-украински. По его словам, выбор языка — личное дело каждого человека.

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Напомним, 38-летний спортсмен родом из Хабаровского края. Играл за российские, казахстанские и украинские клубы. В настоящее время воюет на стороне ВСУ.

А ранее Александр Алиев рассказал о желании стрелять в русских, "из-за которых страдает весь мир". При этом в нашей стране, по его же собственным словам, он зарабатывал 100 тысяч евро в месяц — и это не включая премиальные.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliev_sasha8

Лариса Сафронова
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