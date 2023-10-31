Воюющий на стороне ВСУ экс-футболист объяснил, почему разговаривает по-русски

Бывший футболист Александр Алиев, в прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины, заявил, что общаться на русском языке ему удобнее. Интервью с ним опубликовала Tribuna.

"Да, я могу разговаривать на украинском языке, но я не хочу, чтобы с меня смеялись. <...> Я хочу общаться так, как я считаю себе нужным. Я всегда разговаривал на русском, всегда", — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что никто не заставит его говорить по-украински. По его словам, выбор языка — личное дело каждого человека.

Напомним, 38-летний спортсмен родом из Хабаровского края. Играл за российские, казахстанские и украинские клубы. В настоящее время воюет на стороне ВСУ.