Воюющий на стороне ВСУ экс-футболист объяснил, почему разговаривает по-русски
Экс-футболист сборной Украины Алиев заявил, что на русском ему говорить удобнее
Бывший футболист Александр Алиев, в прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины, заявил, что общаться на русском языке ему удобнее. Интервью с ним опубликовала Tribuna.
"Да, я могу разговаривать на украинском языке, но я не хочу, чтобы с меня смеялись. <...> Я хочу общаться так, как я считаю себе нужным. Я всегда разговаривал на русском, всегда", — сказал Алиев.
Он подчеркнул, что никто не заставит его говорить по-украински. По его словам, выбор языка — личное дело каждого человека.
Напомним, 38-летний спортсмен родом из Хабаровского края. Играл за российские, казахстанские и украинские клубы. В настоящее время воюет на стороне ВСУ.
А ранее Александр Алиев рассказал о желании стрелять в русских, "из-за которых страдает весь мир". При этом в нашей стране, по его же собственным словам, он зарабатывал 100 тысяч евро в месяц — и это не включая премиальные.
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