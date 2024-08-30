Экс-президент «Локомотива» назвала преступлением слова «очень глупого» футболиста Алиева

«Он ничего не читает, ничего не знает, ничем не интересуется. Кроме букваря, ни одной книжки не прочитал. Вот и всё. Когда люди такие неразвитые, на них легко надеваются и фашизм, и другие плохие тенденции», — пояснила Смородская в беседе с RT.