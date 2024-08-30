Экс-президент «Локомотива» назвала преступлением слова «очень глупого» футболиста Алиева
Экс-президент «Локомотива» Смородская осудила Алиева за призывы убивать курян
Футболист Александр Алиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliev_sasha8
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская осудила украинского экс-игрока железнодорожников Александра Алиева за призыв к ВСУ убивать мирное население Курской области. По её словам, Алиев является «очень глупым» и «неразвитым человеком».
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская осудила Александра Алиева за призыв к ВСУ убивать курян. Видео © Telegram / RT на русском
«Он ничего не читает, ничего не знает, ничем не интересуется. Кроме букваря, ни одной книжки не прочитал. Вот и всё. Когда люди такие неразвитые, на них легко надеваются и фашизм, и другие плохие тенденции», — пояснила Смородская в беседе с RT.
Слушать слова Алиева — себе дороже, отметила бывший президент «Локомотива». Смородская назвала его высказывания настоящим преступлением.
Напомним, ранее Александр Алиев призвал ВСУ убивать население Курской области, где живут его родители. При этом мать спортсмена призналась, что не общается с сыном. Общественники обратились в Генпрокуратуру и к председателю СК с целью проверить высказывания Алиева на предмет призыва к терроризму. Спортсмену может грозить до семи лет лишения свободы.