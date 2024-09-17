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17 сентября, 08:41

Медведев предложил создать базу данных противников России

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил создать с помощью общественности базу данных террористов и врагов России и приступить к их физическому уничтожению. Об этом он заявил в своём телеграм-канале, комментируя последние призывы на Западе разрешить ВСУ использовать поставленное оружие по территории России.

«Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — пояснил он.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, важно, чтобы после громких призывов, например, к убийству мирных жителей в Курске, смельчаки знали, что им подобное с рук не сойдёт. Он уточнил, что в данном вопросе крайне важна неотвратимость последствий, что виновные знали: за ними придут.

«Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования. И возможно, просто сдохли в какой-то миг, оцепенев от страха. А если Господь не даст этой твари уйти так легко, чтобы в какой-то момент она наконец услышала тихие шаги за спиной», — добавил чиновник.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны жить по российским правилам. По его словам, от тех, кто нарушает законы, нужно сразу избавляться. А лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в РФ.

Мария Любицкая
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