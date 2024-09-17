Медведев предложил создать базу данных противников России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил создать с помощью общественности базу данных террористов и врагов России и приступить к их физическому уничтожению. Об этом он заявил в своём телеграм-канале, комментируя последние призывы на Западе разрешить ВСУ использовать поставленное оружие по территории России.

«Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — пояснил он.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, важно, чтобы после громких призывов, например, к убийству мирных жителей в Курске, смельчаки знали, что им подобное с рук не сойдёт. Он уточнил, что в данном вопросе крайне важна неотвратимость последствий, что виновные знали: за ними придут.