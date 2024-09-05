Медведев призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию
Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить семьи. Соответствующее заявление он сделал в беседе с коллективом ТАСС.
Медведев призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Что, на мой взгляд, нужно сделать, и я сторонник этого, применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам. Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого чёрта он тащит с собой свою семью?» — задался вопросом Медведев.
В ходе встречи с журналистами Медведев также отметил, что детей мигрантов в российских школах необходимо постепенно, без хамства, заставить выучить русский язык.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны жить по российским правилам. По его словам, от тех, кто нарушает законы, нужно сразу избавляться. А лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в РФ.