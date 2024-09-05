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5 сентября, 15:44

Медведев призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить семьи. Соответствующее заявление он сделал в беседе с коллективом ТАСС.

Медведев призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Что, на мой взгляд, нужно сделать, и я сторонник этого, применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам. Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого чёрта он тащит с собой свою семью?» — задался вопросом Медведев.

В ходе встречи с журналистами Медведев также отметил, что детей мигрантов в российских школах необходимо постепенно, без хамства, заставить выучить русский язык.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны жить по российским правилам. По его словам, от тех, кто нарушает законы, нужно сразу избавляться. А лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в РФ.

Никита Осипов
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