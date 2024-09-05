Медведев призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию

«Что, на мой взгляд, нужно сделать, и я сторонник этого, применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам. Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого чёрта он тащит с собой свою семью?» — задался вопросом Медведев.