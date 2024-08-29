В МВД подсчитали количество нелегальных мигрантов в России
МВД: В России находятся 630 тысяч нелегальных мигрантов, подлежащих высылке
На территории России в настоящее время находится более 630 тысяч нелегальных мигрантов, которые подлежат высылке из страны. Соответствующие данные были озвучены представителями МВД на совещании правительственной комиссии по миграционной политике, пишет «Коммерсант».
Как пояснил первый замглавы МВД Александр Горовой, большую часть нелегалов составляют нарушители режима пребывания. Однако есть и те, кто совершил два или более административных нарушения или работает на территории нашей страны незаконно. В свою очередь замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил о необходимости создать дополнительный IT-реестр для отслеживания статуса мигранта.
Как пишет газета, все сведения о нелегалах планируется внести в реестр, который должен заработать к февралю 2025 года. Горовой при этом отметил, что если данные обо всех 630 тысяч человек внести «в реестр единовременно, этого не выдержит никакая IT-инфраструктура», и в связи с этим предложил провести амнистию для ряда мигрантов.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны жить по российским правилам. По его словам, от тех, кто нарушает законы, нужно сразу избавляться. В то же время лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в РФ.
ТАСС / Сергей Петров