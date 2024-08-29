В МВД подсчитали количество нелегальных мигрантов в России

На территории России в настоящее время находится более 630 тысяч нелегальных мигрантов, которые подлежат высылке из страны. Соответствующие данные были озвучены представителями МВД на совещании правительственной комиссии по миграционной политике, пишет «Коммерсант».

Как пояснил первый замглавы МВД Александр Горовой, большую часть нелегалов составляют нарушители режима пребывания. Однако есть и те, кто совершил два или более административных нарушения или работает на территории нашей страны незаконно. В свою очередь замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил о необходимости создать дополнительный IT-реестр для отслеживания статуса мигранта.