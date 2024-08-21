МВД: За семь месяцев из России выдворено на 55,2% больше мигрантов-преступников

За семь месяцев этого года из России мигрантов-нарушителей выдворили на 55,2% по сравнению с прошлым. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По итогам первого полугодия принято на 53,2% больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев — нарушителей законодательства", — написала она в телеграм-канале.

По словам Волк, полиция отказала во въезде в Россию 143,1 тыс. иностранцам, не соблюдающим российские законы, что на 53,1 тыс. больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Она отметила, что активные меры по выявлению и пресечению злоупотреблений мигрантами правом на получение разрешений, ВНЖ и гражданства в упрощённом порядке способствовали сокращению числа выданных разрешений проживание на 44,2% и ВНЖ — на 18,4%.

По её словам, в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений в сфере незаконной миграции. Кроме того, наблюдается положительная динамика в выявлении и расследовании преступлений, связанных с фиктивной регистрацией иностранцев. У 1 053 человек, совершивших преступление, изъяли российское гражданство, добавила представитель МВД.

По данным Волк, количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с мигрантами и людьми без гражданства увеличилось на 60% и 32,6% соответственно. Кроме того, представитель ведомства упомянула, что общее число государственных услуг, оказанных подразделениями по миграционным вопросам территориальных органов МВД России, достигло 33,5 миллиона.