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19 августа, 16:13

В Госдуме назвали поспешной идею запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

Депутат Бессараб: Идея запретить мигрантам переезжать в РФ с семьями поспешна

Идея запретить иностранным низкоквалифицированным специалистам переезжать в РФ с семьями является поспешной, такие ограничения могут только навредить. Данное мнение выразила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Если трудовой мигрант приезжает, чтобы получить вид на жительство, законопослушен, работает даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, выполняет все нормы законодательства РФ, почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью?" — задалась она вопросом в беседе с "Лентой.ру".

Рассуждая о целесообразности подобного законопроекта, парламентарий подчеркнула, что россияне зачастую не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом, а такие специалисты тоже сейчас нужны. В связи с этим возникает вопрос о мерах в отношении нарушителей. Бессараб предложила сразу выдворять из России за проступки.

"Если граждане не выполняют законодательство, то мы приняли ряд нормативно-правовых актов, которые сегодня позволяют выдворять даже получившего гражданство с территории РФ, а в этом случае уезжает вся семья зачастую", — заключила депутат.

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Кстати, с начала текущего года Россия лишила гражданства около тысячи иностранцев, которые приобрели его, но позднее совершили преступления. Большая часть уголовных дел связана с незаконным оборотом наркотиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Никита Осипов
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