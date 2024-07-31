Малофеев призвал отказаться от "коррумпированной" системы патентов и набирать мигрантов, как в ОАЭ
Малофеев предложил ввести в РФ "организованный набор" мигрантов, как в ОАЭ
Иностранные граждане на стройке в подмосковных Химках. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr
В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре мигранты составляют до 90% населения, однако эти ближневосточные страны известны крайне низким уровнем криминала. По мнению Константина Малофеева, всё дело в подходе властей к самому набору рабочей силы, а точнее, в его организованном характере. И подобную систему можно ввести в России.
"Организованный набор — что это означает? Эта система накладывает ответственность на работодателя", — пояснил учредитель "Царьграда".
Так, в ОАЭ работодатель сам привозит мигрантов, обеспечивает им бытовые условия и заботится о том, чтобы они не создавали проблем местному населению. По окончании контракта иностранные специалисты покидают государство. На этом фоне российская система патентов, считает Малофеев, "коррумпирована" и носит чёрный характер.
Напомним, в последнее время в России стали появляться новые инициативы о совершенствовании миграционного законодательства. К примеру, в Госдуме предложили разработать "Кодекс мигранта" — обязательный свод правил для иностранцев, прибывающих в нашу страну. Ожидается, что туда войдут обязательное знание русского языка для рабочих и их семей, уважение к традициям и соблюдение принятых правил в общественных местах.