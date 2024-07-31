Малофеев призвал отказаться от "коррумпированной" системы патентов и набирать мигрантов, как в ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре мигранты составляют до 90% населения, однако эти ближневосточные страны известны крайне низким уровнем криминала. По мнению Константина Малофеева, всё дело в подходе властей к самому набору рабочей силы, а точнее, в его организованном характере. И подобную систему можно ввести в России.

"Организованный набор — что это означает? Эта система накладывает ответственность на работодателя", — пояснил учредитель "Царьграда".

Так, в ОАЭ работодатель сам привозит мигрантов, обеспечивает им бытовые условия и заботится о том, чтобы они не создавали проблем местному населению. По окончании контракта иностранные специалисты покидают государство. На этом фоне российская система патентов, считает Малофеев, "коррумпирована" и носит чёрный характер.