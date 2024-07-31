Московская полиция нагрянула в общежитие для мигрантов в подвале дома в столичном районе Западное Дегунино

Московская полиция нагрянула в общежитие для мигрантов, которое нашли в подвале дома в столичном районе Западное Дегунино. Во всех квартирах на первом этаже пахло пловом вперемешку с тухлым мусором. Жильцы боятся, что дом может сгореть из-за бочек с химикатами и плиты, которая странным образом подключена в розетку.

По данным SHOT, десяток спальных мест, канистры с химией и многое другое нашли в подвале дома по Дегунинской улице. По словам жильцов, внутри страшно пахнет аммаком, везде разбросан мусор, который уже гниёт, а прямо возле спальных мест стоят бочки с краской и растворителями.