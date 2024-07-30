"Нарушителям не место среди нас": Бойцы СВО записали видеообращение к мигрантам в России

Участники спецоперации (СВО) призвали мигрантов соблюдать российские законы. Видеообращение российских военнослужащих опубликовано в телеграм-канале "Zаписки Vетерана". В послании бойцы отметили, что до них дошла информация о противоправных действиях некоторых приезжих. В частности, участились грабежи, изнасилования и избиение участников СВО.

Бойцы СВО записали видеообращение к мигрантам в России. Видео © Telegram / ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

"Если кто-то считает, что может нарушать законы нашей великой страны, ему не место среди нас. <...> Уважайте друг друга, уважайте закон и уважайте тех, кто находится рядом с вами. Всех тех, кто не исполняет законы нашего государства, кто плохо или неуважительно относится к населению РФ, ожидает одна единственная судьба. О ней вы можете спросить у наших врагов, если, конечно, они вам в состоянии будут ответить", — сказал российский боец на видео

Участники СВО также напомнили, что Россия является многонациональной страной, и они уважают каждого, кто в ней живёт. Вместе с тем и мигранты должны проявлять взаимность. Бойцы также призвали иностранных граждан присоединиться к ним и начать защищать необъятную Россию.