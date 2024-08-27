Медведев: Мигранты должны жить по российским правилам

Мигранты, которые переезжают в Россию, должны жить по нашим правилам. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, от тех, кто нарушает законы, нужно сразу избавляться.

«Все, кто приезжает, должны жить по нашим правилам. Понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести. Они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь и быт. Те, кто правил не соблюдает, — в весеннюю сессию законопроект был принят, — от них нужно просто тогда моментально избавляться», — сказал Медведев на встрече с бойцами СВО, которые участвуют в ЕДГ-2024.