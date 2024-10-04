При атаках БПЛА в Белгородской области ранены семь мирных жителей

Семь мирных жителей ранены в результате атаки украинских беспилотников на село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, одну пострадавшую с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями сейчас доставляют в ОКБ, вторую с осколочным ранением ноги — в больницу №2 города Белгорода. Еще троим пострадавшим оказали медпомощь на месте. Также двое пострадавших самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно.

«Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе произошло возгорание трёх автомобилей. В результате ещё двух атак БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили», — добавил Гладков.