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4 октября, 16:07

При атаках БПЛА в Белгородской области ранены семь мирных жителей

Гладков: При атаках дронов ВСУ на Новую Таволжанку ранены семь мирных жителей

Семь мирных жителей ранены в результате атаки украинских беспилотников на село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, одну пострадавшую с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями сейчас доставляют в ОКБ, вторую с осколочным ранением ноги — в больницу №2 города Белгорода. Еще троим пострадавшим оказали медпомощь на месте. Также двое пострадавших самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно.

«Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе произошло возгорание трёх автомобилей. В результате ещё двух атак БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ с использованием двух БПЛА атаковала участок трассы Белгород — Шебекино — Волоконовка, когда по ней проезжали два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин.

Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
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Life.ru.

Наталья Демьянова
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