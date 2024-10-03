Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Отражена очередная атака дронов ВСУ на Белгородчину. Воздушные цели поражены дежурными силами ПВО около 22:10, сообщили в Министерстве обороны России.
«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в публикации ведомства в Telegram.
Противовоздушные комплексы «заговорили» сегодня и в Курской области, отразив воздушную атаку ВСУ на АЭС в Курчатове. Поддержку ЗРК оказали средства радиоэлектронной борьбы. Рухнувшие на город обломки дронов спровоцировали пожар.
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