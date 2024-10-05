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5 октября, 10:21

Самолёт ВСУ сбит во время боевого вылета над ДНР

«Военное обозрение»: Над Константиновкой в ДНР сбит самолёт ВСУ

Над Константиновкой в ДНР был сбит самолёт, который принадлежал ВСУ. Фото с места падения украинской птички публикует телеграм-канал «ИЗНАНКА»

Место падения самолёта ВСУ. Фото © Telegram / «ИЗНАНКА»

Место падения самолёта ВСУ. Фото © Telegram / «ИЗНАНКА»

«Место падения в районе Часов Яра», — сообщили журналисты, добавив, что ракета, поразившая самолёт, была запущена со стороны Горловки.

А ранее сообщалось об уничтожении нескольких украинских БПЛА над Воронежской областью. Они были подавлены средствами РЭБ и ПВО. Известно, что вражеские объекты попытались атаковать предприятия региона.

Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Мария Любицкая
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