Самолёт ВСУ сбит во время боевого вылета над ДНР
«Военное обозрение»: Над Константиновкой в ДНР сбит самолёт ВСУ
Над Константиновкой в ДНР был сбит самолёт, который принадлежал ВСУ. Фото с места падения украинской птички публикует телеграм-канал «ИЗНАНКА»
Место падения самолёта ВСУ. Фото © Telegram / «ИЗНАНКА»
«Место падения в районе Часов Яра», — сообщили журналисты, добавив, что ракета, поразившая самолёт, была запущена со стороны Горловки.
А ранее сообщалось об уничтожении нескольких украинских БПЛА над Воронежской областью. Они были подавлены средствами РЭБ и ПВО. Известно, что вражеские объекты попытались атаковать предприятия региона.
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