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Регион
5 октября, 04:42

Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Украинский БПЛА атаковал предприятие в Белгородской области
Украинский БПЛА атаковал предприятие в Белгородской области

Об уничтожении нескольких украинских БПЛА над Воронежской областью сообщалось ранее. Они были подавлены средствами РЭБ и ПВО. Известно, что вражеские объекты попытались атаковать предприятия региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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