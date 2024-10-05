Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
Об уничтожении нескольких украинских БПЛА над Воронежской областью сообщалось ранее. Они были подавлены средствами РЭБ и ПВО. Известно, что вражеские объекты попытались атаковать предприятия региона.
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