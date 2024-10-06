Почему Иран посадит США на шпагат, после Угледара будет штурм Красноармейска, ситуация на 6 октября Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что означает первая за 50 лет забастовка докеров в США, что последует за ударом Ирана по Израилю и почему после Угледара у ВСУ останется лишь один ключевой пункт обороны, — в обзоре новостей за неделю с 1 по 6 октября. 5 октября, 21:07 Освобождение Угледара открыло дорогу на штурм Красноармейска. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Угледар открыл дорогу на штурм Красноармейска

Главные события уходящей недели лежат, безусловно, в военной сфере. Кому-то это может не нравиться, но какие времена, такие и события. Начать хочется, конечно же, с освобождения Угледара. Этот расположенный на возвышении укреплённый населённый пункт долгое время мешал нашему дальнейшему продвижению и служил опорной точкой для всей обороны ВСУ на данном направлении. Его освобождение не только существенно снижает обороноспособность всего этого участка фронта, позволяя активнее приступить к штурму Красноармейска (Покровск), но и высвобождает значительные силы Российской армии, которые ранее были скованы в этом районе.

ВС РФ развернули флаг в центре Угледара. Фото © Telegram / Шёпот Фронта

Свидомиты активно правят Википедию, указывая, что там жило всего 100 человек (хотя в подвалах уже спасено гораздо больше местных жителей), а их пропаганда полным ходом рассказывает, что город был ненужным и дотационным (зачем тогда удерживали, теряя элитные части?), а его потеря ни на что не повлияет. Ну, как обычно.

Теперь остался только Красноармейск — это, как говорили немцы, «шверпункт», опорная точка, после потери которой вся система обороны ВСУ развалится. Ситуацию упрощает тот факт, что Красноармейск до последнего времени был в тылу и его особо не укрепляли. И, в отличие от того же Угледара, он не находится на возвышенности. К тому же все ключевые шахты, на которых строилась система обороны ВСУ, тоже уже перешли под контроль Российской армии.

Полное обрушение фронта не за горами. Сроки называть не хочу, потому что, как говорит полковник Трухан, армия не привязана к календарю. Нам не важно, чтобы побыстрее, нам важно, чтобы с наименьшими потерями. Берегите себя, родные, не торопитесь.

В конфликт на БВ вступил Иран

Кадры ударов по Израилю. Видео © Telegram / SHOT

Второй важной новостью является ответный ракетный удар Ирана по израильским военным объектам. Удар этот нанесён в ответ на израильское вторжение в Ливан, а также совершённые израильтянами на его территории теракты и политические убийства. В результате уничтожено до 20 самолётов F-35, скопления танков и ряд объектов энергетической инфраструктуры Израиля. Но, конечно же, «потерь нет» (тм).

Сейчас западная пропаганда пытается выставить этот удар как «агрессию со стороны Ирана против миролюбивого Израиля», но получается плохо. Всем это «наши мирные нацисты, обвешанные свастиками и восемь лет бомбардировками и обстрелами убивающие детей, страдают от неспровоцированной российской агрессии» надоело ещё на Украине.

Одних только сотрудников гуманитарных миссий ООН Израиль уже поубивал за год свыше 300. Ещё более 500 медиков. И несколько тысяч детей. США, конечно же, «стоят вместе с Израилем». Они ведь всегда на стороне детоубийц и нацистов.

Чем важен именно этот удар Ирана? Тем, что он, с одной стороны, предлагает Израилю деэскалацию «на этом можем остановиться» (на что Нетаньяху, отчаянно хватающийся за власть, не согласится), а с другой, ставит США перед выбором — вписываться за Израиль или нет. Если США впишутся на стороне Нетаньяху, тогда у них не останется ресурсов ни на поддержку режима Зеленского, ни на противостояние с Китаем. И тогда, по сути, прощай, гегемония.

Ну и — побуду немного циничным — чем больше американцы потратят ресурсов на войну с кем-то другим, тем меньше они смогут выделить на противостояние с Россией. Поэтому больше конфликтов хороших и разных, везде, где это ставит их на шпагат. Пусть ещё с Венесуэлой и Северной Кореей начнут бодаться. Кстати, релоканты из России в Израиль теперь массово побежали в США. А я давно говорил: Пугачёва приносит с собой войну. Поэтому я так за Кипр переживал, когда она туда ездила. А США не жалко.

Будапештский саммит по энергетике и безопасности начал делить территорию России

Будапештский саммит по энергетике и безопасности собрал бывших министров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Raketir

Третьей новостью недели можно засчитать Будапештский саммит по энергетике и безопасности. Очень показательное получилось мероприятие. Совершенно незначимое, ничего не решающее и на самом деле бессмысленное, но показательное. Показательное накалом русофобии и неадекватности участников, которые наперебой делили шкуру неубитой России и пытались распределять зоны будущего влияния оккупационных администраций Латвии, Эстонии и Финляндии.

А не решающее, потому что ни одного действующего политика на нём не было. Только бывшие — бывшие министры, бывшие чиновники, бывшие военные. Причём исключительно из различных лимитрофов и карликовых марионеточных режимов, которые даже в региональной политике ни на что не влияют. Очевидно, что затеяно это было американской администрацией, но она смогла родить только очередную бессмысленную пустышку.

Для понимания реальных тенденций: примерно в это же время президент Франции Эмманюэль Макрон толкал речь о необходимости находить компромиссы с Россией, а канцлер Олаф Шольц заявлял, что собирается позвонить Путину. Кац предлагает сдаться.

Первая за 50 лет забастовка портовых грузчиков (докеры) в США

В США бастуют докеры. Фото © Getty Images / Andrew Lichtenstein

Четвёртой значимой новостью я бы назвал забастовку портовых грузчиков (докеры) в США. Это первая такая забастовка за полвека, с 70-х годов прошлого столетия. И она затронула всё восточное побережье Штатов — от штата Мэн на севере до Флориды на юге (и даже дальше).

Каждый день этой забастовки приводит к убыткам для американской экономики в более чем миллиард долларов. Заморский «сияющий Валинор» (тм) оказался не таким уж и сияющим. И решительно непонятно, как они собираются вести три военных конфликта в разных частях планеты (каждый из которых находится очень далеко от берегов США) одновременно, если у них в это же время портовые грузчики бастуют?

Госдолг США готовится хоронить Америку

Общий кассовый разрыв госдолга США составил около 280 миллиардов долларов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Ну и пятая значимая новость этой недели также приходит к нам из Америки. В первый же день нового фискального года (а он у них начинается не как у всех нормальных людей, а в октябре) госдолг США вырос за сутки на более чем 209 миллиардов долларов. Это абсолютный мировой рекорд.

И ещё свыше чем на 70 миллиардов за эти же сутки сократился баланс госказначейства. То есть общий кассовый разрыв составил около 280 миллиардов долларов, что тоже рекордное значение.

Как мы и предсказывали, рост госдолга США ушёл в экспоненту. Каждый последующий триллион набирается значительно быстрее, чем предыдущий. И обслуживание этого долга также становится всё дороже, несмотря на предпринятое ФРС снижение учётной ставки (опять же, чем ниже ставка, тем неохотнее кто-то будет покупать эти самые долговые бумаги).

Ближайшие несколько месяцев будут не просто насыщенными событиями и интересными, но и, вполне возможно, судьбоносными. Как там гласит китайское проклятие? Чтоб ты жил в эпоху перемен? Нет, такие перемены мне однозначно нравятся.

Авторы Александр Роджерс