Хоть тушкой, хоть чучелом: На что идут западные бренды одежды, чтобы тайком вернуться в Россию Магазины Hugo Boss спустя два года после ухода из России вновь открылись в Москве. Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, сколько бренды одежды потеряли после того, как покинули рынок РФ, и почему начинают возвращаться. 1 октября, 21:15 На какие уловки идут западные компании, чтобы вернуться в Россию. Обложка Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, lookstudio

«Хуго Босс»

В марте 2022 года «Хуго Босс» после начала СВО объявил о закрытии своих магазинов в России, но спустя два года решил вернуться. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Бренд «Хуго Босс» второй раз за историю проворачивает один и тот же трюк. Сначала он поддерживает нацистов, потом делает вид, что ничего такого не было. Он проделал это в 1945 году и пытается повторить сейчас.

В марте 2022 года «Хуго Босс» после начала СВО объявил о закрытии своих магазинов в России. После чего на фоне проседания продаж в других странах (Европейский союз переживает затяжную рецессию и деиндустриализацию, вследствие чего всё меньше людей могут позволить себе покупать брендовую одежду и парфюмерию) произошло падение капитализации компании на 13%.

И вот теперь в «Хуго Босс» нашли выход — они продали свою российскую «дочку» компании «Стокманн» с сохранением торговой марки и фирменного стиля. То есть это будет всё тот же «Хуго Босс», но уже с формально новым владельцем.

Inditex

Это не единственная такая компания. Аналогично в марте 2022 года испанская компания Inditex закрыла в России свои магазины Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterque и Massimo Dutti. Спустя какое-то время Inditex продала бизнес в России ливанской группе Daher, после чего весной 2023 года магазины снова открылись уже под названием Maag. Другие бренды Inditex превратились в такие сети, как Dub, Ecru и Vilet.

Uniqlo

Японский бренд Uniqlo весной тоже объявил об уходе из России, а затем расширил свой ассортимент на площадке маркетплейса. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Японский бренд Uniqlo весной тоже объявил об уходе из России (при этом руководство компании официально заявляло, что не хочет этого делать, а его вынуждают). После чего объявили о «распродаже остатков» на базе интернет-магазина Lamoda.

Вот только фокус в том, что в результате распродажи ассортимент товаров под брендом Uniqlo в списке только увеличился. Если в начале распродажи число наименований товаров этого бренда составляло около 600, то теперь оно увеличилось до тысячи с лишним. Это, конечно, тайна тайная, и я вам ничего такого не говорил. Раз санкции, значит, санкции.

Reserved

Магазины польского ретейлера LPP назывались в России маркой Reserved. Её купили китайцы, и уже в марте 2022 года бренд Reserved превратился в Re, Mohito стал M, Cropp стал CR, Sinsay превратился в «Син», а House в «XC».

Из 3700 с лишним иностранных компаний, действующих в России, на весну 2024 года ушло из страны только 365. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VladFotoMag

L'Occitane, Nike и Reebok

Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane в середине апреля 2022 года также принял решение приостановить деятельность на территории РФ. Но уже в начале лета почти все магазины ретейлера возобновили свою работу, однако уже под названием «Л'Окситан».

Российская мультибрендовая сеть Sport Point выкупила магазины Nike, сохранив ассортимент, и Levi Strauss & Co, которые продаются теперь под брендом JNS. Турецкий холдинг FLO Retailing выкупил российский бизнес Reebok, переименовав его в Sneaker Box.

В целом из 3700 с лишним иностранных компаний, действующих в России, на весну 2024 года ушло из страны только 365 (менее 10%). Ещё около пятисот уже третий год «готовятся покинуть Россию» (и могут готовиться ещё много-много лет). И 145 компаний прекратили новые инвестиции в свой российский бизнес (но это может быть вызвано разными причинами, в том числе и финансовыми проблемами у материнского бизнеса).

Для подавляющего же большинства иностранных компаний российский рынок составляет значительную долю сбыта, и уходить они никуда не собираются. Причём тенденция к тому, что чем сильнее будут проблемы у западных экономик, тем больше эти компании будут держаться за возможность действовать в России.

Авторы Александр Роджерс