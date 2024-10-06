«Возьмут в клещи»: В США предупредили Киев о «новом Угледаре»
Экс-подполковник ВС США Дэвис: ВСУ в Селидово ждёт фиаско сродни Угледара
Киевский режим потеряет город Селидово по «угледарскому сценарию». С таким предположением выступил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«ВСУ столкнутся с тем, что их возьмут в клещи, где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова, они либо потеряют их всех, как это было в Угледаре, либо им придётся вывести их оттуда», — отметил он.
Бывший военный отметил, что скоро город окажется отрезан, а бойцы ВСУ попадут в окружение. Он добавил, что Киев уже вводил своих солдат в подобное положение на Покровском направлении.
Напомним, российские подразделения взять под контроль Угледаром. Освобождение населённого пункта было подтверждено Министерством обороны. После этой операции бойцам вручили государственные награды. В личных вещах убитых бойцов киевского режима в населённом пункте были найдены золотые украшения, которые они отбирали у мирного населения.
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