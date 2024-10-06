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6 октября, 17:31

«Возьмут в клещи»: В США предупредили Киев о «новом Угледаре»

Экс-подполковник ВС США Дэвис: ВСУ в Селидово ждёт фиаско сродни Угледара

Киевский режим потеряет город Селидово по «угледарскому сценарию». С таким предположением выступил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«ВСУ столкнутся с тем, что их возьмут в клещи, где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова, они либо потеряют их всех, как это было в Угледаре, либо им придётся вывести их оттуда», — отметил он.

Бывший военный отметил, что скоро город окажется отрезан, а бойцы ВСУ попадут в окружение. Он добавил, что Киев уже вводил своих солдат в подобное положение на Покровском направлении.

В ВСУ забили в набат из-за происходящего в Селидове
В ВСУ забили в набат из-за происходящего в Селидове

Напомним, российские подразделения взять под контроль Угледаром. Освобождение населённого пункта было подтверждено Министерством обороны. После этой операции бойцам вручили государственные награды. В личных вещах убитых бойцов киевского режима в населённом пункте были найдены золотые украшения, которые они отбирали у мирного населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Николай Рюмин
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