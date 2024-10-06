Отбирают у женщин: В вещах мёртвых бойцов ВСУ в Угледаре массово находят золото

В личных вещах ликвидированных бойцов киевского режима в Угледаре часто находят женские золотые украшения, рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман в беседе с ТАСС.

«Таких случаев масса... При осмотре таких тел <...>, бывает, находим у них женские золотые украшения в большом количестве, что говорит о том, что они у кого-то, соответственно, их забрали. У кого можно взять женские золотые драгоценности? Только у мирных женщин», — рассказал Шаман.