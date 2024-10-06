Отбирают у женщин: В вещах мёртвых бойцов ВСУ в Угледаре массово находят золото
Боец Шаман: У мёртвых бойцов ВСУ в Угледаре находят женские золотые украшения
В личных вещах ликвидированных бойцов киевского режима в Угледаре часто находят женские золотые украшения, рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман в беседе с ТАСС.
«Таких случаев масса... При осмотре таких тел <...>, бывает, находим у них женские золотые украшения в большом количестве, что говорит о том, что они у кого-то, соответственно, их забрали. У кого можно взять женские золотые драгоценности? Только у мирных женщин», — рассказал Шаман.
Солдат отметил, что при входе российских войск в Угледар были обнаружены полностью разграбленные дома и помещения. Более того, жители сами рассказывают о бесчинствах ВСУ.
Напомним, российские войска освободили Угледар 2 октября, подняв российский флаг над зданием местной администрации. Контроль над населённым пунктом был подтверждёно Министерством обороны. Отличившимся в этой операции вручили государственные награды.
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