В ВСУ забили в набат из-за происходящего в Селидово

Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) около города Селидово на подконтрольной Киеву территории ДНР заметно ухудшается. Об этом заявил пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» Виталий Миловидов.

«Сейчас видим продвижение [российских сил] южнее и севернее города Селидово с попыткой создать условия для полуокружения наших подразделений», — указал Миловидов в эфире телеканала «Киев-24».

А ранее Life.ru писал, что ВСУ начали бросать свои позиции в двух районах в ДНР. Речь идёт о посёлках Горняк и Кураховка. Силовики считают, что украинские бойцы рискуют попасть в окружение.