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5 октября, 16:10

В ВСУ забили в набат из-за происходящего в Селидово

Офицер Нацгвардии ВСУ Миловидов: Ситуация около Селидово в ДНР ухудшается

Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) около города Селидово на подконтрольной Киеву территории ДНР заметно ухудшается. Об этом заявил пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» Виталий Миловидов.

«Сейчас видим продвижение [российских сил] южнее и севернее города Селидово с попыткой создать условия для полуокружения наших подразделений», — указал Миловидов в эфире телеканала «Киев-24».

По словам военнослужащего, бойцы ВС России активно наращивают темпы огневого подавления подразделений ВСУ около города.

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ВСУ сбежали из-под Цукурино в ДНР под натиском российских войск

А ранее Life.ru писал, что ВСУ начали бросать свои позиции в двух районах в ДНР. Речь идёт о посёлках Горняк и Кураховка. Силовики считают, что украинские бойцы рискуют попасть в окружение.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Дарья Нарыкова
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