ВСУ сбежали из-под Цукурино в ДНР под натиском российских войск 3 октября, 07:56 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия оставила свои позиции у железнодорожной станции в посёлке Цукурино в ДНР и спешно отступила вглубь тыла. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур.

«Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [украинские военные] ушли с позиций у ж/д станции в Цукурине», — уточнил собеседник агентства, подчеркнув, что ВС РФ продолжают давить противника на Селидовском направлении.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 октября перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Самая массированная атака была в Белгородской области, где сбили 73 БПЛА. Ещё 25 дронов ВСУ направили в Воронежскую область, 14 аппаратов сбили под Курском.

Авторы Татьяна Миссуми