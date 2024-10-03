Силы ПВО за ночь перехватили 113 дронов ВСУ в четырёх регионах России
Силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массированная атака была в Белгородской области, где сбили 73 БПЛА. Ещё 25 дронов ВСУ направили в Воронежскую область, 14 аппаратов сбили в Курской области и ещё один — в Брянской области.
Всего же за минувшие сутки ранения получили пять мирных жителей Белгородчины. Атаки произошли в сёлах Тишанка, Черемошное и Ясные Зори, а также на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка.
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