Силы ПВО за ночь перехватили 113 дронов ВСУ в четырёх регионах России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массированная атака была в Белгородской области, где сбили 73 БПЛА. Ещё 25 дронов ВСУ направили в Воронежскую область, 14 аппаратов сбили в Курской области и ещё один — в Брянской области.