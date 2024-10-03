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3 октября, 04:23

Силы ПВО за ночь перехватили 113 дронов ВСУ в четырёх регионах России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массированная атака была в Белгородской области, где сбили 73 БПЛА. Ещё 25 дронов ВСУ направили в Воронежскую область, 14 аппаратов сбили в Курской области и ещё один — в Брянской области.

Жительница Старого Оскола пострадала при уничтожении дрона системой ПВО
Жительница Старого Оскола пострадала при уничтожении дрона системой ПВО

Всего же за минувшие сутки ранения получили пять мирных жителей Белгородчины. Атаки произошли в сёлах Тишанка, Черемошное и Ясные Зори, а также на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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