ВСУ начали вывод войск с двух направлений в ДНР
ВСУ бросают свои позиции в районах Горняка и Кураховки в ДНР
Солдаты киевского режима бегут с позиций у посёлков Горняк и Кураховка ДНР. Об этом сообщили источники в силовых структурах в беседе с ТАСС.
«Противник начал вывод своих сил из района Горняка и Кураховки. Выходят традиционно малыми группами, теряя личный состав под ударами артиллерии», — сообщил источник.
По сообщениям силовых структур, в этом участке украинские бойцы рискуют попасть в окружение.
Напомним, Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились около 755 военных в результате боёв с российской группировкой «Юг». Также были разгромлены единицы техники и пусковых установок.
Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank