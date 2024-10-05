ВСУ начали вывод войск с двух направлений в ДНР

Солдаты киевского режима бегут с позиций у посёлков Горняк и Кураховка ДНР. Об этом сообщили источники в силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Противник начал вывод своих сил из района Горняка и Кураховки. Выходят традиционно малыми группами, теряя личный состав под ударами артиллерии», — сообщил источник.

По сообщениям силовых структур, в этом участке украинские бойцы рискуют попасть в окружение.