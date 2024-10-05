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Регион
5 октября, 10:14

ВСУ начали вывод войск с двух направлений в ДНР

ВСУ бросают свои позиции в районах Горняка и Кураховки в ДНР

Солдаты киевского режима бегут с позиций у посёлков Горняк и Кураховка ДНР. Об этом сообщили источники в силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Противник начал вывод своих сил из района Горняка и Кураховки. Выходят традиционно малыми группами, теряя личный состав под ударами артиллерии», — сообщил источник.

По сообщениям силовых структур, в этом участке украинские бойцы рискуют попасть в окружение.

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Напомним, Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились около 755 военных в результате боёв с российской группировкой «Юг». Также были разгромлены единицы техники и пусковых установок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Николай Рюмин
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