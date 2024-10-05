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5 октября, 09:30

ВСУ за сутки лишились до 755 военных в боях с группировкой «Юг» ВС России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 755 военных в результате боёв с российской группировкой «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 5 октября.

«Нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские войска отразили три контратаки штурмовиков. При этом ВСУ потеряли также девять автомобилей, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы Д-30, гаубицу М198, М777 и два орудия М119 производства США.

Между тем ВСУ в боях с российской группировкой «Центр» лишились до 490 военных. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты Bradley и ББМ HMMWV производства США.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки лишились до 720 бойцов в боях с группировкой «Юг» ВС России. В Минобороны уточнили, что российские войска также уничтожили цех сборки беспилотников, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада, где хранились боеприпасы противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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