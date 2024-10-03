ВСУ за сутки потеряли до 720 бойцов в боях с группировкой «Юг» ВС РФ

За минувшие сутки ВС Украины потеряли до 720 человек личного состава в боях с группировкой «Юг» ВС РФ. Кроме того, российские войска уничтожили цех сборки беспилотников, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада, где хранились боеприпасы, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Противник потерял до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании», — указано в сводке ведомства.

В МО также добавили, что в ходе атаки нашим бойцам удалось поразить цех сборки беспилотников, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.