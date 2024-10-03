Сводки военкоров: Нацисты готовятся сдать Константиновку в ДНР, ВС РФ взяли ключ к Северску, освобождена Новосёловка под Курском, сроки обрушения фронта, 3 октября Украинские войска близки к катастрофе, сколько времени отвёл киевскому режиму Алексей Арестович, почему бойцы ВСУ не активируют мины — подробнее дайджест Life.ru 3 октября, 08:40 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 3 октября

Украинское командование признало выход подразделений из Угледара. Фактически город уже несколько дней не под контролем ВСУ, но отдать приказ на отступление Киев не решался — Владимиру Зеленскому требовался нужный фон под гастрольный тур по США, в итоге в плен попали около 500 человек. Город потерян и теперь на очереди Новоукраинка и Богоявленка.

Прямым попаданием артиллеристов группировки войск «Север» САУ «Гвоздика» боевиков ВСУ была уничтожена. Видео © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны заявило об освобождении Верхнекаменского. Село расположено вблизи к Северску. Сам факт его освобождения говорит об идущем наступлении в северной части Донбасса.

— Взятие населённого пункта позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий ЛНР со стороны ВСУ и лишит противника важного опорного пункта на границах Луганской и Донецкой народных республик, — пишет военкор Александр Коц.

Кадры Краматорска в последнее время. Видео © Telegram / XUA — фото войны

Чем ближе ВС РФ к Славянску и Краматорску, тем больше там взрывов. В Славянске уничтожен отель «Камелот», где жили украинские боевики. Продвигаются наши войска и в Торецке. Там идут городские бои. В соседней Константиновке «Приватбанк» дал понять, что город перейдёт под контроль России уже в ближайшее время, закрыв единственное отделение.

Курская область, 3 октября

Российские войска восстановили контроль над Новосёловкой. Продвижение к Судже продолжается. Помимо того, наступают ВС РФ и у Плехова. Только за сутки противник потерял 300 человек, а общее количество убитых и раненых уверенно идёт к отметке в 20 тысяч. Уничтожена очередная САУ «Богдана» украинского производства.

Обстрелы приграничья России

Над Белгородом ПВО сбивает беспилотники. Видео © Telegram / Kotsnews

Помимо обстрелов приграничных территорий ВСУ активно запускают БПЛА. За минувшую ночь было сбито 113 беспилотников, говорится в сводке Минобороны. Больше всего запусков было на территорию Белгородской области. Работать военнослужащим ПВО пришлось также в Курской, Воронежской и Брянской областях. Тревожно было утром 3 октября в Татарстане. Там пришлось временно закрыть местный аэропорт.

Когда обрушится фронт

Один из главных оппозиционеров киевскому режиму Алексей Арестович назвал сроки, когда украинские войска потеряют всякую возможность противостоять российскому наступлению. Он дал ответ на вопрос — когда обрушится фронт.

— Через два-три месяца, хорошо, три-четыре — фронт, который сейчас обсыпается на двух направлениях, а на трёх медленно отступают, будет сыпаться на шести-семи. Этот поток станет неуправляемым. Это означает коллапс фронта, — заявил экс-советник Офиса президента Украины.

Российская авиация наносит сокрушительные удары ФАБами по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Волчанске. Видео © Telegram / РаZвед_ДоZор

Причиной этому служит слабая подготовка и мотивация боевиков. При этом, по его словам, в войсках понимают, что выйти на границы Украины 1991 года не получится. Усугубляет ситуацию и политика властей, постоянно усиливающая давление на население.

Учитывая слова Арестовича, можно предположить, что и внутри Украины начнутся бурления. Уже сейчас наши военные рассказывают о нежелании украинцев воевать. Например, устанавливают невзведённые мины с записками для русских. За два года боевых действий украинская государственная машина показала полную несостоятельность.

Авторы Даниил Черных