Российские сапёры обнаружили невзведённые мины при разминировании местности за украинскими военными на одном из направлений спецоперации. Взрыватели боеприпасов были с предохранительной чекой, а под ними содержалась записка с извинениями, сообщил боец Ленинградского полка с позывным Бурзум.

«И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки «Русские, простите». Буквально два слова: «Русские, простите». То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели», — поделился сапёр с РИА «Новости».

Собеседник агентства уверен, что и в рядах противника немало военнослужащих, которые не желают воевать с Россией ради интересов Запада. Украинское население в большинстве своём тоже понимает бессмысленность действий ВСУ, подытожил Бурзум.