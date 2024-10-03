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3 октября, 04:35

«Русские, простите»: Украинские военные оставили ВС РФ послание на невзведённых минах

РИАН: Российские сапёры обнаружили мины ВСУ с записками «Русские, простите»

Российские сапёры обнаружили невзведённые мины при разминировании местности за украинскими военными на одном из направлений спецоперации. Взрыватели боеприпасов были с предохранительной чекой, а под ними содержалась записка с извинениями, сообщил боец Ленинградского полка с позывным Бурзум.

«И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки «Русские, простите». Буквально два слова: «Русские, простите». То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели», — поделился сапёр с РИА «Новости».

Собеседник агентства уверен, что и в рядах противника немало военнослужащих, которые не желают воевать с Россией ради интересов Запада. Украинское население в большинстве своём тоже понимает бессмысленность действий ВСУ, подытожил Бурзум.

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Многие украинские военные после сдачи в плен вступили в ряды добровольческого отряда Вооружённых сил РФ и уже доказали свою преданность России, сообщали ранее «Офицеры России». Нередко бойцы оказываются на самых тяжёлых направлениях, но даже там они не дезертируют, а доблестно борются с приспешниками киевского режима.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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